محمد بن مسعود - الدمام - ”الزبيدي” يلتقي ”الجبواني” ويشيد برفض شبوة لـ”السياسات الاحتلالية” التي يمارسها ”الحوثي” و”الإخوان”

أشاد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، بـ”الاصطفاف الشعبي الجنوبي الذي تشهده محافظة شبوة بمختلف مديرياتها، رفضا لما أسماها السياسات الاحتلالية التي تمارسها جماعتا الإخوان والحوثي المتطرفتين عبر إذرعتهما العسكريتين اللتان مارستا أبشع صور القمع بحق أبناء المحافظة؛ حد تعبيره.

وذكر بلاغ صحفي، أن الزبيدي أكد خلال لقائه بالعميد علي أحمد الجبواني رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، على أن “شبوة كانت وستظل رأس حربة الثورة والمقاومة في الجنوب، وإنها لن تكون وحيدة في معركتها المصيرية ضد قوى الاحتلال والإرهاب”؛ حد وصفه.

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و جدد الزبيدي تأكيده على موقف قيادة المجلس الداعم لشبوة وتحركات أبنائها.

و أطلع على آخر المستجدات في المحافظة في ظل التصعيد المستمر من قبل ما أسماها مليشيات الإخوان؛ في إشارة الى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين العُزّل.

يأتي ذلك في سياق فصل جديد من التصعيد الذي يقوده الانتقالي باعتباره أحد أطراف الشرعية اليمنية بمشاركته في الحكومة المعترف بها، وفقا لاتفاق الرياض.