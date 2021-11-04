تستمر حتى الـ٧ مساءً.. أمطار رعدية على منطقة عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على محافظتيْ رجال ألمع ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 08:35 AM
تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحيةتستمر حتى الـ٧ مساءً.. أمطار رعدية على منطقة عسير
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على محافظتيْ رجال ألمع ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.
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