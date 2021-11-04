تستمر حتى الـ٧ مساءً.. أمطار رعدية على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على محافظتيْ رجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.