نشرة «عاجل».. «الداخلية» توضح الضوابط الصحية في الأماكن العامة والإطاحة بمواطن تشاجر مع مقيمة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل»، عددًا من الأخبار المحلية والدولية والرياضية، أبرزها إجازة استخدام لقاح فايزر في فئة الـ5 لـ11 عامًا، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يكشف عن 32 عملية استهداف لآليات عسكرية تابعة للحوثي في الجوف، ووزارة «الداخلية تطلق 12 خدمة جديدة في أبشر أفراد.

وفي ما يلي التفاصيل

«الغذاء والدواء» تجيز استخدام لقاح فايزر في فئة الـ5 لـ11 عامًا وتكشف الأسباب

أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح "فايزر"BNT162b2) ) لتشمل الفئات العمرية من 5 - 11 عامًا في المملكة.

«التحالف»: 32 عملية استهداف لآليات عسكرية تابعة للحوثي في الجوف.. ومقتل 145 «إرهابيًا»

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

«البلديات» تكشف عن البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عددًا من البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

الإطاحة بمواطن في الشرقية تشاجر مع مقيمة بأحد المواقع العامة

أعلنت شرطة منطقة الشرقية، الأربعاء، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة.

الصندوق العقاري: 4 نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري

أكد صندوق التنمية العقارية، أن الالتزام هو أهم وسائل المحافظة على استمرار الدعم الشهري للمستفيدين وعدم تأخر نزول الدعم.

مسؤول: المخدرات مشكلة عالمية.. والوقاية مسؤولية شاملة على الفرد والمتجمع

قال مساعد مدير الشؤون الوقائية في مديرية مكافحة المخدرات العقيد أحمد الفارس، إن انتشار تعاطي المخدرات هي مشكلة عالمية وتمثل أحد أخطر المهددات التي تواجه العالم بأسره.

بالفيديو.. مستشار تعليمي: لن تكون كل الاختبارات حضورية.. وهذه آليتها

استعرض المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، جهود وزارة التعليم في التصدي لجائحة كورونا واهتمامها بالتحصيل الدراسي للطلاب.

النائب العامّ لمسؤول أممي: يجب توحيد الجهود محليًّا ودوليًّا للحد من انتشار المخدرات

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة في الرياض اليوم، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة الوالي والوفد المرافق لها.

تحذير من «الصك المشاع».. أسلوب جديد من الغش والخداع

حذر تقرير توعوي نشرته قناة "الإخبارية" من الصك المشاع، والذي يعد أسلوبًا جديدًا من الغش والخداع.

انتحل صفة رجال الأمن وسلب عمالًا.. القبض على مواطن بمكة ارتكب حوادث جنائية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية.

مواطن حاول اختطاف فتاة في أحد شوارع الخبر.. والنيابة تتخذ إجراء

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بالإشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شخص قام بالشروع في اختطاف فتاة في أحد الشوارع، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من تحديد هوية الشخص والقبض عليه.

بيان سعودي أمريكي إماراتي بريطاني يوجه رسالة للقادة في السودان

دعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في بيان مشترك يوم الأربعاء إلى "استعادة كاملة وفورية" للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان.

رخصة سير المركبة رقميًا على أبشر.. و«المرور» يوضح آلية الاستفادة من الخدمة

أعلن المرور السعودي، الأربعاء، أن تطبيق أبشر يمكن من إظهار تفاصيل رخصة سير المركبة الرقمية وإثبات سريان صلاحيتها وملكيتها دون الحاجة لحمل رخصة السير المطبوعة.

«الداخلية» توضح الضوابط الصحية في الأماكن العامة وتوجه رسالة للمحصنين بجرعتين

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن تعريفات الأماكن العامة وضوابطها الصحية، فإنه يقصد بالأماكن المفتوحة تلك الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود، مثل الحدائق العامة، وأرصفة المشاة (مسارات المشي)، التي تكون مفتوحة للجميع، دون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة، ولا يشمل ذلك الملاعب الرياضية

بالصور.. تفاصيل جديدة ومثيرة في حادثة «سفاح الإسماعيلية»‏ بمصر

كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل جديدة ومثيرة في جريمة الإسماعيلية التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع البحث في مصر؛ حيث أكدت أن الجاني مدمن لمادة «الشابو»، كما يعمل في محل لتجارة الأثاث المستعمل في مدينة الإسماعيلية، برفقة شقيق المجني عليه.

آبي أحمد يتوعد متمردي تيجراي: سندفن الأعداء بدمائنا

تشهد إثيوبيا توترات متفاقمة، مع إعلان متمردي «جبهة تحرير تيجراي» الزحف على العاصمة أديس أبابا، وإعلان السلطات في المدينة حالة الطوارئ، ودعوة المواطنين بالاستعداد للدفاع المسلح.

«السوق المالية» توافق على طرح أسهم دار المعدات الطبية للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة دار المعدات الطبية والعلمية طرح (6,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (%30) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

«الرياضة» تعلن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

أصدرت وزارة الرياضة تعميمًا جديدًا الأربعاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين وكافة الأندية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال التواجد داخل المنشآت الرياضية.

نشوى جابر لـ«عاجل»: أسعى لتحقيق طفرة حقيقية في كرة القدم السعودية

قالت نشوى جابر، المديرة الفنية لفريق فليج، إنها تسعى إلى تحقيق طفرة حقيقية في نشاط كرة القدم النسائية داخل المملكة.