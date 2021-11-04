الصحة تحذر من تداعيات القلق وتكشف الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الصحة، من تداعيات القلق وتأثيره على الحياة، مشيرة إلى أهمية طلب المساعدة.

وقالت الوزارة – عبر تويتر -، إن اضطراب القلق العام له علاجات سلوكية ودوائية، مشيرة إلى أنه مع العلاج يمكن للعديد من الناس التحكم في مستويات القلق، والتمتع بصحة نفسية وذهنية جيدة.

وأكملت وزارة الصحة، أن القلق شعور طبيعي في مواقف معينة بالحياة؛ ولكن اضطراب القلق العام هو شعور مستمر بالتوتر والقلق حيال الكثير من المواقف والأحداث بدلا من موقف واحد محدد.

وعددت الوزارة أسباب القلق لعوامل ذهية فقد يكون بسبب فرط نشاط مناطق الدماغ التي تشارك في المشاعر والسلوك أو خلل في المواد الكيميائية، فضلا عن عوامل وراثية قد تتضاعف احتمالية الإصابة باضطراب القلق 5 مرات.

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