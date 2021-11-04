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المعلمي يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام

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الرياض - محمد عبدالله - التقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، وذلك في مكتبها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء عددا من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تواصل المملكة التزامها ودورها كشريك أساسي للأمم المتحدة في مجال تعزيز وحفظ السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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