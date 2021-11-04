وفاة و4 إصابات بحادثين منفصلين في الباحة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، وقوع حادثين تصادم وانقلاب منفصلين بمحافظة المخواة.

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:40 مساء الاربعاء بوقوع حادث تصادم.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع حادث تصادم بالمخواة وتحديداً في القفيل وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح وجود ثلاث إصابات تم التدخل الإسعافي والتعامل معه اسعافياً وكان وضع الإصابات (إصابتين خطيرتين وإصابة متوسطة) وتم نقله إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.

وكشف الزهراني عن ورورد بلاغ بوقوع حادث آخر انقلاب في تمام الساعه 17:55 مساء بالمخواة في الرونة وتم توجيه فرقة إسعافيه للموقع وعند وصولها اتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافياً وصنفت إصابته بالخطيرة وتم نقله لمستشفى المخواة وحالة وفاة بالموقع.

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