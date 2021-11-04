شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم الخميس.

وبينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادها لصلاة الاستسقاء ، بحزمة من الخدمات، في مقدمتها فتح (٥٠) باباً للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يوميا، وتظهر الصور جموع المصلين وهم يؤدون صلاة الاستسقاء في الحرم المكي الشريف.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد حددت 15 دقيقة بعد شروق الشمس لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، وأكدت على منسوبي المساجد، تهيئة الجوامع لاستقبال المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتشرع صلاة الاستسقاء إذا جفت الأرض، وحبس المطر، أو قلت مياه العيون والآبار، أو جفت الأنهار، ونحو ذلك، ويستحب أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويكون تقريبا بعد طلوع الشمس بثلث ساعة كصلاة العيد.