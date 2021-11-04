محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت نائب مدير مستشفى غابريتشيفسكي التابع لهيئة الرقابة الصحية، تاتيانا روزينتسوفا، أن الحصول على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا يشير إلى أن المريض لم يعد معديًا.
موسكو – سبوتنيك. وقالت روجينتسوفا: “في معظم الحالات، تشير النتيجة السلبية لوجود الفيروس إلى أن المريض لم يعد معديا.. وفي عدد قليل من الحالات، يتم أخذ المسحة غير السليمة والغرغرة وشطف الأنف قبل الإجراء ، مما يعد انتهاكًا لشروط أخذ العينة، وإظهار نتيجة سلبية كاذبة لدى المريض..”.
© Sputnik . Anton Denisov
وأشارت إلى أن الحساسية العالية لأنظمة الاختبار المستخدمة الآن والتقنية المجربة قللت من تكرر حالات الاختبارات السلبية الخاطئة إلى الحد الأدنى.
وأشارت الهيئة إلى أن فيروس “كورونا” قد يكون منتشرا في الأنسجة الرئوية ولا يكتشف في العينة الأنفية البلعومية لدى المرضى الذين يعانون من التهاب رئوي، ألا أن انتقال مسببات الأمراض للآخرين في هذه الحالة غير محتمل، حيث يتلقى هؤلاء المرضى عادة العلاج المناسب في المستشفيات.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم اليوم عبر سبوتنيك.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير هيئة الرقابة الصحية الروسية: المصاب بكورونا لا يعد معديا بعد أداء فحص سلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.