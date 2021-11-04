محمد بن مسعود - الدمام - شيخ من مارب يكشف ما يحدث في الجبهة الجنوبية ويوجه رسالة للحوثيين

وجه شيخ قبلي من أبناء محافظة مارب رسالة مقتضبة للمليشيات الحوثية، تزامنًا مع اشتداد المعارك في عدد من جبهات المحافظة.

وأكد الشيخ عبدالله بن هذال، إحدى وجاهات محافظة مأرب، وعضو مؤتمر الحوار الوطني، احتدام المعارك في جبهات ذنة والجوبة.

قد يهمك ايضاً

وخاطب بن هذال، مليشيا الحوثي في رسالة مقتضبة وجهها ‘‘إلى الحوثيين بلا تحية’’.. قائلًا: إذا كانت لدى المليشيات مقاتلين فلترسلهم إلى جبهتي ذنة والجوبة جنوب مارب.

وأضاف، مخاطبًا الحوثيين: ‘‘لأن الدفعة الأولى قضينا عليها’’، بحسب تعبيره.

وكانت مصادر ميدانية، أكدت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مصرع عشرات العناصر الحوثية في هجمات واسعة في جبهة ذنة بمديرية صرواح، غربي مارب.. مؤكدة دحر كافة الهجمات وانكسار المليشيات.