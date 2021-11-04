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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.
وتفصيلا، جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.
والتقى “المعلمي” بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، وذلك في مكتبها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تواصل المملكة العربية السعودية التزامها ودورها كشريك أساسي للأمم المتحدة في مجال تعزيز وحفظ السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
“المعلمي” يلتقي نظيره الكوري ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لبحث القضايا الراهنة
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-04
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.
وتفصيلا، جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.
والتقى “المعلمي” بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، وذلك في مكتبها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تواصل المملكة العربية السعودية التزامها ودورها كشريك أساسي للأمم المتحدة في مجال تعزيز وحفظ السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
01:44 AM
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
06:41 AM
أكد دور السعودية بوصفها شريكًا أساسيًّا في مجال تعزيز وحفظ السلام في العالم
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.
وتفصيلا، جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.
والتقى “المعلمي” بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، وذلك في مكتبها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تواصل المملكة العربية السعودية التزامها ودورها كشريك أساسي للأمم المتحدة في مجال تعزيز وحفظ السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
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