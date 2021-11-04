محمد بن مسعود - الدمام - أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة أخيهم “سعود”
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-04
استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر المربع أمس المعزين في وفاة أخيهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله -، من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في السعودية.
كما قدَّم العزاء في الفقيد الشيخ حمد ناصر آل ثاني وزير الدولة بدولة قطر.
وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبَّروا عنه من مشاعر صادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
01:00 AM
استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر المربع أمس المعزين في وفاة أخيهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله -، من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في السعودية.
كما قدَّم العزاء في الفقيد الشيخ حمد ناصر آل ثاني وزير الدولة بدولة قطر.
وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبَّروا عنه من مشاعر صادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته.
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