شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يرأس اجتماع مجموعة اتصال «التعاون الإسلامي» المعنية بأقلية الروهينغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم جهود اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار، هذا إلى جانب اتفاق جميع الدول المشاركة على أهمية جلب الجناة للعدالة، مع التأكيد على ضرورة دعم لجنة التحقيق ومتطلباتها في لجنة الإدارة والميزانية في الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجموعة المشاركون ضرورة حماية حقوق أقلية الروهينجا المسلمة، وتم الاتفاق على توجيه دعوة إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم آلية اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار والتعاون لتنفيذها.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة نائب المندوب الدائم المستشار محمد العتيق، ورئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ومسؤول المنظمات المستشار وجدي محرم، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تقود مجموعة اتصال دول منظمة التعاون الاسلامي المعنية بأزمة أقلية الروهينجا منذ تأسيسها.