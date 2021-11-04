محمد بن مسعود - الدمام - 3 أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.. ما هي؟

لا يميل ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى التسبب في أعراض ، لذلك يُعرف أحيانًا باسم “القاتل الصامت” لأنه يمكن أن يكون نذيرًا لأمراض القلب وحالات أخرى. يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

الكوليسترول ضروري للبقاء بصحة جيدة ، لكن المستويات المرتفعة منه تشكل خطورة. ارتفاع الكوليسترول في الدم هو عندما يكون لديك الكثير من الكولسترول في الدم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة القلب والدورة الدموية من الأمراض مثل النوبات القلبية و السكتة الدماغية . يمكن لأي شخص أن يصاب بارتفاع الكوليسترول ، ويمكن أن يكون سببه العديد من الأشياء المختلفة. قد تتمكن من خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين.

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و NHS تقول أن تناول الكثير من الألياف يساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبعض الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يساعد في خفض جسمك الصحة cholesterol.The يشير يجب أن البالغين تهدف لمدة لا تقل 30G من الألياف يوميا.

تشمل المصادر الجيدة للألياف الخبز الكامل والبطاطس مع قشرها والشوفان والشعير.

وتقول: “إن تقليل الكمية الإجمالية للدهون في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب”.

تقول NHS إن معظم الناس في المملكة المتحدة يأكلون الكثير من الدهون المشبعة ، وهو ما يمثل مشكلة لأن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول في الدم.

على الرغم من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ناتج بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وزيادة الوزن ، والتدخين وشرب الكحول ، إلا أنه يمكن أن ينتشر أيضًا في العائلات.

العقاقير المخفضة للكوليسترول هي مجموعة من الأدوية التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم ، مثل جميع الأدوية ، يمكن أن تسبب العقاقير المخفضة للكوليسترول آثارًا جانبية.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة الصداع والدوخة والشعور بالغثيان وآلام العضلات ومشاكل النوم.

يجب عليك التحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من ألم عضلي أو ضعف أو ضعف لا يمكن تفسيره.

نظرًا لأن مستويات الكوليسترول المرتفعة لا تسبب أي أعراض وفي معظم الحالات تتسبب فقط في أحداث طارئة ، فمن المهم أن تفحص حالتك.

إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا ، فقد يكون لديك اختبار أثناء فحص NHS Health Check. يمكن أن يساعد هذا الفحص في اكتشاف العلامات المبكرة لمشاكل مثل أمراض القلب والسكري .

يقول معهد القلب في المملكة المتحدة: “يمكن لأي شخص أن يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول – حتى لو كنت شابًا ونحيفًا وتناول الطعام جيدًا وتمارس الرياضة.”

ذلك لأن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة. يمكن أن يكون سببها أسلوب حياة غير صحي ، ولكن يمكن أن يكون وراثيًا أيضًا “.

يضيف هارت يو كيه: “قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك قد يكون مرتفعًا” .

ل درء المخاطر الناجمة عن ارتفاع الكوليسترول في الدم، فمن الأهمية بمكان أن تتدخل في عملية التنمية في وقت مبكر.

تقول شركة Heart UK إنها تختار الدهون غير المشبعة ، مثل الزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور “.

تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة ، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميغا 3 “، كما تشير الجمعية الخيرية.

على الرغم من عدم وجود علامات بشكل طبيعي ، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يمكنك البحث عنها.

يقول المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI) إن المستويات العالية جدًا قد تسبب أعراضًا مثل النتوءات الدهنية على جلدك ، والتي تسمى الورم الأصفر.

فإنه يضيف التي قد تلاحظ حلقات رمادي أبيض حول القرنيات في عينيك، ودعا القرنية القوس.

انها تلاحظ: “هذه تطويرها تقع معظمها في الأشخاص الذين لديهم فرط كوليسترول الدم العائلي”. فرط كوليسترول الدم هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

المصدر: اكسبريس