محمد بن مسعود - الدمام - من جديد.. بنات جورج قرداحي يُحدث ضجة كبيرة في دول الخليج وردود شرسة من السعوديين

أطلق نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة للمطالبة من خلالها بطرد ابنتي وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي باتريسيا وباميلا، من مناصبهما في مجموعة “MBC” السعودية ومجموعة “الفطيم” الإماراتية. ودعا النشطاء لإقالة من ابنتي جورج قرداحي من منصبهما، وعلق أحدهم بقوله: “بنات جورج قرداحي واحدة تشتغل في أحد القنوات السعودية، والثانية تشتغل في الإمارات، وأبوهم اللي ما انعرف إلا عن طريق الإعلام السعودي يعتبر السعودية والإمارات دول تعتدي على اليمن ويبرر لميشليا الحوثي ويعتبر ارهابها وعدوانها علينا حق مشروع”. قد يهمك ايضاً جدير بالذكر أن كل من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، سحبت سفراءها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني، بعد التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي.

كانت هذه تفاصيل خبر من جديد.. بنات جورج قرداحي يُحدث ضجة كبيرة في دول الخليج وردود شرسة من السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.