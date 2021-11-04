محمد بن مسعود - الدمام - وفاة “أردوغان” يثير ضجة في تركيا.. والرئاسة تصدر بيانًا عاجلاً

انتشر على مواقع وحسابات معارضة تركية يوم الأربعاء أنباء عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمر الذي دفع الرئاسة التركية إلى إصدار بيان عاجل.

و تناول العديد من الناشطين الأتراك صحة الرئيس أردوغان خلال الساعات الماضية عبر تغريدات على موقع تويتر بعد انتشار فيديو له وهو يمشي بطريقة غريبة، بدا فيها يترنح عاجزاً عن المشي.

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ومن جانبها أكدت المديرية العامة للأمن في تركيا أن “الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة الرئيس أردوغان لا أساس لها”.

وأضافت الشرطة التركية في بيان لها أنها التحقيق مع 30 مدوناً نشروا “معلومات مضللة” حول صحة الرئيس التركي، مبينة أن المشتبه فيهم يواجهون إجراءات قانونية بتهمة إهانة أردوغان، بحسب صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

وفي أول رد من الرئاسة التركية على هذه الشائعات نشر مدير مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، الأربعاء، مقطعا مصورا عبر “تويتر” يظهر أردوغان وهو يسير بقوة بعد رحلة من اسطنبول إلى أنقرة.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع الذكرى الـ 19 لوصول حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان إلى سدة الحكم في تركيا، والتي توافق اليوم 3/11.

وكان حزب العدالة والتنمية شارك في أول انتخابات في 2002 وفاز الحزب حينها بأغلبية البرلمان، واستمر يحكم تركيا منذئذ وفق النظام البرلماني ثم الرئاسي بفوز أردوغان على مدى 19 عاماً متواصلة وهي مدة لم يصل اليها حزب او قائد قبلهما قط.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أشارت في تقرير نشرته في أكتوبر الماضي إلى تدهور صحة أردوغان، الأمر الذي نفته الرئاسة التركية ووصفته بالـ”أخبار المزيفة”.

وقال مدير مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية عبر حسابه على “تويتر”: “كنا نظن أن الأخبار الكاذبة هي مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا نرى الآن أن وسائل الإعلام الرئيسية تعاني من نفس المشكلة”.