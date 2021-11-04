محمد بن مسعود - الدمام - عروس بعمر 9 سنوات تتزوج من مسن عمره 70 عامًا .. وردة فعل صادمة من الاب والمفاجأة الكبرى في قيمة المهر! (فيديو)

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على قيام أب أفغاني ببيع طفلته البالغة من العمر 9 سنوات لمسن عمره يتجاوز الـ70 عامًا كعروس، وذلك مقابل مبلغ مالي.

شرط الأب على المشتري

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وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية الطفلة الأفغانية “بروانا مالك” التي باعها والدها لشخص غريب يصفه الشاب بأنه “رجل عجوز” بسبب لحيته البيضاء وحاجبيه.

وقال والد الطفلة خلال عملية بيع طفلته وهو يبكي أمام الرجل المسن: “هذه عروستكم، من فضلك اعتني بها أنت مسؤول الآن، من فضلك لا تضربها”.

سعر الفتاة

وأضاف: أنه تم بيع “باروانا” مقابل 200 ألف أفغاني (1600 جنيه إسترليني) في شكل نقود وأغنام وأرض، والتي ستعول أسرته فقط لبضعة أشهر قبل أن يجدوا طريقة أخرى لجمع الأموال من أجل البقاء.

بدورها، قالت “باروانا”: في تصريحات: “لقد باعني والدي لأننا لا نملك خبزًا أو أرزًا أو دقيقًا، لقد باعني لرجل عجوز”، وتأمل تغيير رأي والديها لأنها لا تريد ترك عائلتها أو تعليمها لأنها أرادت أن تصبح معلمة.