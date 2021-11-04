محمد بن مسعود - الدمام - إعلان حوثي بشأن مارب يُجبر إيران على تغيير مواقفها مع السعودية

كشفت وكالة “رويترز” عن تطورات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وإيران، مؤكدة زيادة جرأة طهران عقب إعلان مليشيا الحوثي عن تقدم جديد في مارب.

وقالت الوكالة إن المحادثات بين السعودية وإيران التي تهدف إلى تخفيف التوترات لم تحقق سوى تقدم ضئيل، متوقعة أن يؤدي تقدم الحوثيين في مأرب إلى زيادة جرأة طهران.

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ويقول بيتر سالزبوري، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن ‘‘المسؤولين في إيران أن حليفهم “مليشيا الحوثي” قريب جداً من تحقيق انتصار في شمال اليمن إن لم يكن البلاد كلها، خاصة مع التقدم الذي يعلن عنه الحوثيون في محافظة مأرب’’.

وأضاف: “من الصعب للغاية فهم سبب شعورهم أو الحوثيين بأن هذه هي اللحظة المناسبة للتوقف”.. مشيرًا إلى أن”السعوديين … لن يغادروا (اليمن) بأي ثمن، فهم بحاجة إلى تقديم تدخلهم على أنه ناجح إلى حد ما”.

وأشار إلى أنه ‘‘حتى لو توصلت الرياض إلى اتفاق مع الحوثيين، فإن إنهاء الحرب يتطلب اتفاقًا بين الفصائل اليمنية التي لا تعد ولا تحصى’’.



يشار إلى أن السعودية وإيران عقدتا، منذ أبريل الماضي إلى سبتمبر، نحو 5 جولات من المفاوضات، وكان الملف اليمني على رأس أجندتها المباحثات وصفها الجانبان بالإيجابية.