محمد بن مسعود - الدمام - سعودية تحصل على هدية آيفون من شاب تواصل مع ابنتها بنية الزواج… ثم تفاجأت بما لم يكن في الحسبان..تفاصيل

اشتكى مواطن لدى المحكمة العامة في جدة على امرأة، ادعى أنه قسط لها جهاز iPhone بـ8000 ريال على عدة أشهر، وحلت جميع الأقساط ولم تسدد منها شيئا.

وقالت المدعى عليها بحسب صحيفة “الوطن” أن المواطن تواصل مع ابنتها عن طريق الجوال بنية الزواج منها، وكان يوصلها للعمل، ومن ثم أعطاها الجوال كهدية، مستغربة رفعه قضية عليها.

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وقال المدعي أنه بالفعل كان يوصل ابنة المدعى عليها لعملها، وبعد أن باع الجوال لها كان يريد تحرير العقد، وفي كل مرة كان ينسى ذلك، حتى أقام هذه الدعوى القضائية.

وطلب القاضي من الطرفين أداء اليمين، وبعد أن قام كلاهما بذلك، ردت الدائرة القضائية الدعوى، لعدة أسباب، أبرزها وجود علاقة عمل بينهما.