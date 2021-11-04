محمد بن مسعود - الدمام - خليجيه تحتجز جثه ابنتها المتوفاة لمدة 5 سنوات داخل مرحاض الشقة والسبب صادم ..تفاصيل مروعه

تكشفت معلومات جديدة بشأن احتفاظ سيدة بجثة ابنتها المتوفية منذ 5 سنوات داخل حمام شقة حتى تحولت إلى هيكل عظمي في السالمية بالكويت.

وقالت الأم خلال التحقيقات، إن ابنتها المتوفاة كانت كثيرة الخروج من المنزل، الأمر الذي دفعها لحجز حريتها في مكان أشبه بالسجن الانفرادي، ومنعتها من الخروج إلى الشارع نهائياً.

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وأشارت الأم إلى أنها في أحد الأيام فتحت الباب على الإبنة في محبسها لتقديم الطعام والشراب لها، فوجدتها جثة هامدة داخل الحمام، وفق “القبس” الكويتية.

وحول تكتمها طيلة هذه السنوات عن وفاة ابنتها في منزلها، أوضحت الأم أنها من شدة خوفها من المساءلة القانونية عن حبس حرية ابنتها، التزمت الصمت على خبر وفاتها ولم تبلغ الجهات الأمنية طيلة السنوات الماضية.

فيما استدعى رجال المباحث الأب للاستماع إلى إفادته حول القضية، حيث اتضح أنه منفصل عن زوجته منذ عدة سنوات.