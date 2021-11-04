المقرن يحضر حفل تخريج الدفعة 82 من مرحلة الاستجداد الأولية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية

الرياض - محمد عبدالله - حضر اليوم نائب قائد القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، حفل تخريج الدفعة 82 من مرحلة الاستجداد الأولية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية في حضور قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف.

وفور وصول نائب قائد القوات البرية، للحفل عُزف سلام اللواء وابتدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك قام الطلبة المستجدين بترديد نشيد الكلية وبدأ العرض العسكري بأداء ما تعلموه من مهارات عسكرية أمام ضيوف الحفل.

وفي نهاية الحفل شكر نائب قائد القوات البرية قيادة الكلية والضباط المدربين على مستوى المميز الذي وصل إليه طلبة الكلية، كما قدم سعادته التهنئة للطلبة المستجدين بالتخرج من هذه المرحلة وتمنى أن تكون هذه البداية نقطة انطلاق موفقة لهم في ميدان العز والشرف.

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