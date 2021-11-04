استشارية توجه نصيحة بشأن الأجواء الحالية المنتشر فيها الفيروسات الأنفية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت استشارية طب الأسرة الدكتورة لمياء البراهيم، أن الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية التي تسبب نزلات البرد الزكام.

وقالت البراهيم، خلال لقائها مع برنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إن انتقالنا من منطقة لمنطقة الجو يختلف، مشيرة إلى أن أعراض هذه الحالة يلاحظها المريض لمدة 3 أيام، منها سيلان الأنف والعين والأعراض المتشابهة مع الأنفلونزا والحساسية وكورونا أيضا.

ونصحت الجميع بأخذ التطعيم السنوي للإنفلونزا المتوافر حاليًّا في المملكة.

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