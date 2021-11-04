الصحة تستعين بالطرفية للتخفيف عن المستشفيات

موارد وإمكانات
وتشمل الدراسة التي تعدها الوزارة الاستفادة من جميع الموارد والإمكانيات لدعم المنشآت الصحية، بحيث لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية مع تفعيل الخدمة الافتراضية التي تقلص المواعيد وتسمح للمراجع بلقاء الطبيب عبر الاتصال المرئي رغم بعد المسافة، وتغني المريض عن المراجعة وقطع المسافات وإمكانية الاستفادة من الخدمات بأقرب نقطة للمريض، إضافة إلى تدوير بعض الكفاءات بين المنشآت الصحية واستخدام المعدات والأدوات والأسرة في المنشأة الأكثر احتياجا لضمان تقديم الخدمة الأفضل.
توزيع عادل
وتسعى وزارة الصحة من خلال دراسة تشمل جميع المستشفيات موزعة بحسب المناطق لإيجاد الطرق الأمثل لاستخدام المرافق الصحية، والسعي لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين في أقرب نقطة وبأفضل جودة دون إغلاق لأي منشآة صحية.
وتضمنت الدراسة التي تتبناها مديريات الشؤون الصحية إلى عدم وجود أي خطة لإغلاق المستشفيات أو العيادات في المستشفيات الحكومية الطرفية أو بداخل المدن، مع تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية حضوريا أو افتراضيا، كذلك الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات البشرية مع التوزيع العادل للخدمات بمستشفيات التجمعات الصحية.
مستشفيات الصحة طبقا لأخر إحصائية 1439
55 مستشفى
12350 سريرا
مشاريع المدن الطبية
6200 سرير
850 توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض
1500 مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة
1500 مدينة الملك خالد الطبية (الشرقية)
1350 مدينة الملك فيصل الطبية (الجنوبية)
1000 مدينة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية (الشمالية)
500 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (الرياض)
200 العناية المركزة في 6 مدن ومناطق
الرياض
8
1850
مكة المكرمة
8
1700
الشرقية
10
2150
المدينة المنورة
2
800
حائل
4
1200
القصيم
5
1000
الحدود الشمالية
3
350
عسير
6
1300
تبوك
1
200
الجوف
2
350
الباحة
1
200
جازان
5
1250
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