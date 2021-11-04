محاكم التنفيذ تسترد 23 مليارا في 3 أشهر

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دراسة لطالبات من جامعة نورة حول الاستكشاف في الفضاء
شاركت مجموعة من طالبات كلية الهندسة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021- دبي بنسخته...
الصحة تستعين بالطرفية للتخفيف عن المستشفيات
تعتزم وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية الاستفادة من المستشفيات الطرفية لدعم المستشفيات الأخرى التي تشهد إقبالا من قبل...
لماذا حسمت التعليم درجات المواظبة
فيما قررت وزارة التعليم حسم درجة المواظبة للطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعات لقاح «كورونا»، على أن تجرى اختباراتهم عن بُعد،...
10 خدمات جديدة على أبشر أفراد
رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية. وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال...
تطهير وتعقيم الحرمين بالتحكم الآلي
تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وفق خطط منهجية...
السعودية الخضراء تضاعف مبيعات البذور الزراعية
تضاعفت حجم مبيعات الشتلات الزراعية والبذور الزراعية بكافة أنواعها في المشاتل الزراعية وفي الأسواق الشعبية عقب إعلان مبادرة...
زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية
أزال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، تعديات تمثلت في عقم ترابي داخل حدود متنزه...
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