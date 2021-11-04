محاكم التنفيذ تسترد 23 مليارا في 3 أشهر

دراسة لطالبات من جامعة نورة حول الاستكشاف في الفضاء شاركت مجموعة من طالبات كلية الهندسة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021- دبي بنسخته... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

الصحة تستعين بالطرفية للتخفيف عن المستشفيات تعتزم وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية الاستفادة من المستشفيات الطرفية لدعم المستشفيات الأخرى التي تشهد إقبالا من قبل... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

لماذا حسمت التعليم درجات المواظبة فيما قررت وزارة التعليم حسم درجة المواظبة للطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعات لقاح «كورونا»، على أن تجرى اختباراتهم عن بُعد،... الرياض : خالد الحارثي الرياض : خالد الحارثي 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

10 خدمات جديدة على أبشر أفراد رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية. وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الأول 1443 هـ 28 ربيع الأول 1443 هـ

تطهير وتعقيم الحرمين بالتحكم الآلي تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وفق خطط منهجية... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 28 ربيع الأول 1443 هـ 28 ربيع الأول 1443 هـ

السعودية الخضراء تضاعف مبيعات البذور الزراعية تضاعفت حجم مبيعات الشتلات الزراعية والبذور الزراعية بكافة أنواعها في المشاتل الزراعية وفي الأسواق الشعبية عقب إعلان مبادرة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 28 ربيع الأول 1443 هـ 28 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية أزال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، تعديات تمثلت في عقم ترابي داخل حدود متنزه... الرياض: سعود الخزيم الرياض: سعود الخزيم 28 ربيع الأول 1443 هـ 28 ربيع الأول 1443 هـ

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