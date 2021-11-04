اخبار السعوديه

محاكم التنفيذ تسترد 23 مليارا في 3 أشهر

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دراسة لطالبات من جامعة نورة حول الاستكشاف في الفضاء

شاركت مجموعة من طالبات كلية الهندسة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021- دبي بنسخته...

32f9a6d9ed.jpg الرياض : دوت الخليج
88338fa31b.jpg29 ربيع الأول 1443 هـ

الصحة تستعين بالطرفية للتخفيف عن المستشفيات

تعتزم وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية الاستفادة من المستشفيات الطرفية لدعم المستشفيات الأخرى التي تشهد إقبالا من قبل...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

لماذا حسمت التعليم درجات المواظبة

فيما قررت وزارة التعليم حسم درجة المواظبة للطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعات لقاح «»، على أن تجرى اختباراتهم عن بُعد،...

icon-byline.pngالرياض : خالد الحارثي
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

10 خدمات جديدة على أبشر أفراد

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية. وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

تطهير وتعقيم الحرمين بالتحكم الآلي

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وفق خطط منهجية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

الخضراء تضاعف مبيعات البذور الزراعية

تضاعفت حجم مبيعات الشتلات الزراعية والبذور الزراعية بكافة أنواعها في المشاتل الزراعية وفي الأسواق الشعبية عقب إعلان مبادرة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ
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زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية

أزال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، تعديات تمثلت في عقم ترابي داخل حدود متنزه...

icon-byline.pngالرياض: سعود الخزيم
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

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