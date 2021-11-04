محمد بن مسعود - الدمام - مصادر تكشف تطورات سير المعارك اليوم في جبهات مأرب

دارت، اليوم الثلاثاء، معارك طاحنة بين القوات الحكومية مسنودة بالقبائل، وقوات الحوثي على امتداد مناطق التماس من صرواح غربا وحتى الجوبة جنوبا، في محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية، إن معارك هي الأعنف بين الطرفين دارت خلال الساعات الماضية في جبهة ذنه، جنوبي غرب المحافظة.

قد يهمك ايضاً

وأشارت المصادر إلى أن المعارك اندلعت عقب محاولات تقدم لقوات الحوثي في جبهة ذنة أراك، وحصن مطول، ونجد المرصد وسط تقدم ملحوظ للحوثيين.

وفي غضون ذلك، دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين بجبهة الجرشة، في جبهة القلب، تزامنت مع أخرى عنيفة دارت في إتجاه منطقة يعره، وفقا للمصادر.

وذكرت المصادر، أن جبهة أم ريش، هي الأخرى شهدت معارك عنيفة، عقب محاولات تقدم حوثية باءت بالفشل.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الحوثي تدفع بعشرات الأطفال إلى محارق الموت في جبهات جنوبي المحافظة، وأن العشرات منهم قضوا خلال المواجهات.

بالتزامن، أحبطت القوات الحكومية والقبائل المساندة لها، هجمات مكثفة لقوات الحوثي في جبهة ملعاء، الفاصلة بين مديريتي حريب والجوبة.

وبحسب المصادر، فإن مدفعية القوات الحكومية شنت قصفا مدفعيا عنيفا استهدف مواقع وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهة.

وفي الجبهة الغربية، أفاد مصدر ميداني، أن القوات الحكومية أفشلت عدة هجمات لقوات الحوثي في جبهتي الكسارة، والمشجح، بمديرية صرواح.

وتزامن ذلك مع إفشال هجمات أخرى لقوات الحوثي في جبهات وادي حلحلان، والجفرة، في مديريتي مدغل، ومجزر، شمالي غرب المحافظة.

وبموازاة المعارك، شنت مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع وآليات حوثية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية، عن مقتل وإصابة العشرات من مقاتلي الحوثي، وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لعناصر الحوثي.