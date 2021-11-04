محمد بن مسعود - الدمام - عاجل الآن : الجزيرة توقف بثها المباشر وتنشر خبر عاجل من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مدينة مأرب (التفاصيل بالصورة)
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل من فجر اليوم الخميس، عن الأحداث الأخيرة في مأرب.
ونقلت قناة الجزيرة خبرا عاجلاً عن قالت الخارجية الأمريكية: بأن المبعوث الأمريكي لليمن يركز مع فريقه على ضرورة وقف الحوثيين هجومهم على مأرب.
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كان ذلك بعد انتصارات كبيرة للحوثيين في مأرب، بالسيطرة على مواقع جديدة واستهداف باليستي لاجتماع قيادات في معسكر صحن الجن.
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