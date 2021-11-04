محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل خطيرة.. قوات صنعاء توجه ضربة قاصمة للتحالف بشبوة وتتقدم نحو مدينة عتق وسط انسحاب قوات هادي ومصادر ترجح بسقوط المدينة قبل مدينة مأرب

انسحبت قوات هادي وحزب الاصلاح الإخواني، مساء الأربعاء، من منطقة عكدة العلم الواقعة على أطراف مديرية عسيلان، في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن قوات الإخوان، أخلت آخر مواقعها في المنطقة، الواقعة على أطراف عسيلان، إحدى مديريات بيحان الثلاث التي خسرتها امام قوات صنعاء ، خلال سبتمبر الماضي.

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ويأتي انسحاب ميليشيات الاصلاح الإخوانية، من أطراف عسيلان، بعد وصول تعزيزات كبيرة لقوات صنعاء الى المنطقة بهدف السيطرة على مناطق جديدة في شبوة، واستمرار تقدمه نحو عتق عاصمة المحافظة.

مصادر أكدت لـ العين برس أن قوات حكومة هادي المدعومة بميليشات الاصلاح تعيش انهيار نفسي كبير وهو تستفيد منه قوات صنعاء، التي تسعى للسيطرة على المحافظة بما فيها مدينة عتق عاصمة المحافظة.