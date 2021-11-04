محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : خبر (صيني) يثير الرعب لدى الشرعية في مدينة مأرب

نقلت وكالة الأنباء الصينية ” شينخوا تقرير حول أخر التطورات العسكرية في جبهات القتال بمحيط مدينة مأرب الغنية بالنفط والغاز.

وقالت الوكالة على لسان مصادرها أن ميليشيا الحوثي كثفت من هجماتها في محافظة مارب، وسيطرت على مناطق جديدة، موضحة إن معارك عنيفة دارت في مناطق عدة في الجهة الجنوبية والغربية من محافظة مأرب بين القوات الحكومية والحوثيين.

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وأكد أن الحوثيين سيطروا على مواقع عدة في منطقة “ذنه” بمديرية صرواح (غربا) والقريبة من جبل “البلق الغربي” المطل على مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وأضاف أن الحوثيين سيطروا على منطقة “بئر الشيخ” في مديرية الجوبة، وانتقلت المعارك إلى منطقة ” العمود” آخر مناطق المديرية جنوبي مأرب، وصولاً إلى مقربة من نقطة الفلج.

وأشار المصدر إلى أن المعارك مستمرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.