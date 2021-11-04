النصر يرفع شكوى تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إدارة نادي النصر رفعها شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعامل بحزم ضد أي تصرف مسيء يمس النادي وجماهيره.

ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة عبر موقع “تويتر” قال فيها: “رفعت إدارة نادي النصر شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسيء يمس نادي النصر وجماهيره الغالية”.