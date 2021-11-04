شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر»: أفعال الحوثيين الإجرامية أكدت للجميع انهم الرافض الوحيد للسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، بالمبعوث الامريكي الى اليمن تيم ليندركينغ وعدد من المسؤولين الامريكين.

وقال محمد آل جابر عبر حسابه الرسمي في تويتر: «أدان الجميع استمرار هجمات الحوثيين على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف اطلاق النار وزيادة المعاناة الانسانية للشعب اليمني».

وأضاف: «لقد أكدت أفعال الحوثيين الإجرامية للمجتمع الدولي والانساني انهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون الطيار ايرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجوء اليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية».