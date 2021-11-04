شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يناقش الموضوعات المشتركة مع نظيره الكوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.‏