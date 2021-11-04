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«المعلمي» يناقش الموضوعات المشتركة مع نظيره الكوري

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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