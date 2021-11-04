شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 109 طالبات ضمن «محاضن الموهبة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دربت وحدة رعاية الموهوبات بمكتب تعليم الخبر، الطالبات الموهوبات بالمرحلة الابتدائية، على البرنامج التدريبي «محاضن الموهبة»، وذلك في الفترة الصباحية «عن بعد».

ويشمل التدريب نحو 109 طالبات موهوبات من الصف الأول من المرحلة المتوسطة في الفترة المسائية، لتحفيزهن على توليد أفكار إبداعية حول موضوع معين، وبناء اتجاهات إيجابية نحو التفكير والخيال والإبداع، وتفعيل دورهن في المواقف التعليمية وتنميتها بمهارات التفكير الإنتاجي.