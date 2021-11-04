شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض في ملتقى «المسرح المدرسي» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، النشاط المسرحي المدرسي، وذلك بعرض 4 مسرحيات ضمن ملتقى العروض المسرحية الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي، أمس، في مسرح المكتبة العامة بالخبر، من مدارس مختلفة، أنتجت تطوير مهارات وهوايات الطلاب في الميدان التربوي وترجمتها إلى مخرجات على أرض الواقع.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن المسرح المدرسي في تعليم المنطقة يسعى لتدريب المعلمين والمعلمات للإخراج المسرحي الفني، ورفع مستوى مشاركات الطلبة مسرحيا، والإسهام في الحركة المسرحية الوطنية من تفاعل المجتمع المدرسي وتطوير العروض؛ لما له من تأثير ودور بالغ في تطوير شخصية الطالب، والتعبير بالصور الأدائية، ولما له من مردود على قدرة الطالب المؤدي أو المتلقي على أساس علمي ممنهج وممتع.

وأضاف أن المسرح يُكسب الطالب الشجاعة الأدبية ويرفع مستويات الثقة بالنفس والقدرة على التعبير، ويعمق العمل الجماعي وينمي مهارات التواصل، مشيرا إلى أن العمل بدأ بتأسيس فرق مسرحية في المدارس للوصول لتلك الأهداف.

بدوره، قال مدير إدارة النشاط الطلابي، فيصل العتيبي: إن البرامج المسرحية شملت تدريب عدد من المعلمين المهتمين بجانب الإخراج المسرحي ومن ثم تأسيس فرق مسرحية داخل مدارسهم حتى يتم تقييمها من قبل إدارة نشاط الطلاب للوصول إلى التصفيات النهائية من خلال اختيار أفضل 6 فرق مسرحية للمشاركة في المهرجان الذي سوف يقيمه مركز إثراء والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

ونوه بأن العروض المسرحية جاءت ضمن المبادرة والشراكة بين تعليم الشرقية ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، وذلك لتدريب عدد كبير من المخرجين المسرحيين من المعلمين، بحيث يتم إقرار متطلب تقديم عرض مسرحي من قِبلهم حتى يتم اجتياز المرحلة الأولى.