شكرا لقرائتكم خبر عن 7999 مستفيدا من برامج «الهلال الأحمر» في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي نفذتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، خلال شهر أكتوبر الماضي، 7999 مستفيدا ومستفيدة، من خلال 85 برنامجا تدريبيا وتأهيليا، وعدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن هذه الدورات شملت 55 دورة في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، استفاد منها 948 متدربا ومتدربة، و16 دورة طبية اختصاصية للكادر الإسعافي في التدابير العلاجية ومبادئ الخدمات الإسعافية والـ«BLS»، وفتح مجرى الهواء، والـ«ITLS»، ودورة دعم الحياة القلبي «ACLS»، والاستجابة للكوارث، ودورة إيفوك، ودعم حياة المصابين ما قبل المستشفى «PHTLS»، إضافة إلى 19 دورة تدريب ميدانية في المراكز الإسعافية، و77 محاضرة إسعافية وأركان تثقيفية.