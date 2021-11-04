شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مبكرة لـ«موسم الأمطار» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وكيل رئيس بلدية محافظة القطيف للشؤون الفنية، م. خالد العتيبي، الاستعدادات المبكرة، واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة والمتاحة استعدادا لموسم هطول الأمطار، وذلك في اجتماع مع عدد من مديري الإدارات، والإدارة العامة للدفاع المدني.

وتستعد أمانة المنطقة الشرقية لموسم الأمطار من خلال رفع جاهزية كفاءة شبكات تصريف المياه، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقا، والتي تتضمن جمع بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات المياه وغير المخدومة بشبكات التصريف.

وتتضمن خطة الأمانة التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع أخطار الحالات المطرية، وما ينجم عنها من أضرار.