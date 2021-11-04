شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. فعالية رياضية للحفاظ على القطط البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة المنطقة الشرقية، فعالية لرياضة المشي؛ لتشجيع أفراد المجتمع على المشي في الهواء الطلق، وذلك بعد غدٍ السبت، في ممشى كورنيش الخبر الشمالي الساعة الرابعة عصرًا، بمشاركة أمين المنطقة م. فهد الجبير.

وتسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض. وتتمثل المبادرة العالمية في المشي لمسافة 7 كيلومترات، بهدف حماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، واستشعارا من أمانة الشرقية في نشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على هذه القطط البرية وهي «اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، أسد الجبال». وكشفت الأمانة أنه يمكن المشاركة في المبادرة من خلال طريقتين، أولاهما المشي مع العائلة مسافة 700 متر، يضاف إليها أي نشاط آخر، والطريقة الأخرى من خلال المشي لمسافة 7 كيلومترات وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك.