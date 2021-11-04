شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه الأندية باستغلال الإمكانات لدعم المواهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهمية الأندية الرياضية لدعم مواهب الشباب، واستغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة «حفظها الله»، لدعم جميع الرياضات المختلفة ومشاركة الشباب في المحافل المحلية والدولية.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية أحمد غدران، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدم غدران لسموه تقريرا عن إنجازات النادي في الألعاب المختلفة ورفع الشكر لسموه الكريم على دعمه للنادي وأنشطته.