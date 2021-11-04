شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مدير مدرسة مستفيدا من «إدارة الأداء الوظيفي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف البرنامج التدريبي «إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية»، والذي نفذته إدارة التدريب والابتعاث بمكتب التعليم بشرق الدمام، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة الشرقية، تدريب 33 مدير مدرسة على آلية العمل على البرنامج، بما يتوافق مع اللائحة الجديدة للموارد البشرية.

كما استهدف البرنامج، الذي اختتمت فعالياته، أمس، بمتوسطة المعتصم بالله، رفع مستوى الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية لدى الموظفين الإداريين وتنمية الكفاءات الإدارية في المنظمة التعليمية، وحضر ختام البرنامج مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد بن مبارك الزهراني.