شكرا لقرائتكم خبر عن 491 ألف بلاغ عن أعراض الأدوية الجانبية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منذ بداية عام 2021م حتى الآن 491.689 بلاغا من مختلف الجهات ذات العلاقة «شركات، مستشفيات، أفراد مجتمع، ممارسين صحيين» عن الأعراض الجانبية التي قد تصاحب بعض الأدوية واللقاحات، عبر المركز الوطني للتيقظ ومكاتبه الـ25 الفرعية الموزعة في مختلف المستشفيات بمناطق المملكة.

وارتفعت بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات المرسلة عبر «الهيئة» إلى منظمة الصحة العالمية بنسبة 95 % مقارنة بإجمالي أعداد البلاغات المرسلة في الأعوام الـ4 السابقة، إذ تتطلب عضوية الهيئة في منظمة الصحة العالمية في مجال مراقبة سلامة الأدوية في مراحل ما بعد التسويق إرسال بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات إلى المنظمة بشكل دوري.

وضمن جهودها لضمان سلامة الأدوية بعد تسويقها، أصدرت «الهيئة»، 170 قرارا رقابيا خلال العام 2021م، كما نشرت أكثر من 192 مقالا وملصقا ومادة توعوية وتعليمية، إضافة لتنفيذها العديد من الدراسات ذات العلاقة بسلامة الأدوية. وتشارك الهيئة في فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام خلال الفترة من 1 - 7 نوفمبر، تحت شعار «سلامة اللقاحات».

ومن ضمن جهودها التوعوية في سلامة الدواء، نشرت الهيئة 22 مقالا علميا في مجلة الصحة العالمية WHONewsletter لأخبار الجهات الرقابية خلال عام 2021م، وشاركت في 14 ملصقا علميا في مؤتمرات دولية مختصة بوبائيات الأدوية والتيقظ الدوائي، كما أصدرت 156 مادة تعليمية وتوعوية، من بينها إجراءات احترازية من المخاطر المحتملة لبعض الأدوية، إضافة إلى عقد 3 ورش عمل عبر الاتصال المرئي للممارسين الصحيين لمناقشة مواضيع تخص سلامة الأدوية وخفض المخاطر، لـ 8 آلاف ممارس صحي بالمملكة. ونفذت تقييما استباقيا شاملا لسلامة 100 دواء مسجل في المملكة، ودراسة لمراقبة سلامة لقاحات فيروس كورونا. وشملت القرارات الرقابية التي اتخذتها الهيئة حول سلامة الأدوية خلال عام 2021م إلغاء تسجيل دواء واحد، ومراجعة وتحديث 145 نشرة داخلية للأدوية بمعلومات خاصة بالسلامة الدوائية، وإضافة الوسائل الآمنة للتعامل مع الأدوية الخطرة للنشرات الدوائية والتخلص منها لعدد 24 دواء.