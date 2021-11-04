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49 إصابة بكورونا.. وانخفاض «الحرجة»

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الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 49 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد «كوفيد 19»، وتعافي 37 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 54.

وبينت إحصائية الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548760 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 537690، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8799 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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