شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على لقاح «فايزر» للأطفال من 5 - 11 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على تلقي الفئة العمرية من 5 - 11 عاما في المملكة، للقاح فايزر «BNT162b2» وذلك بعد أن تقدمت الشركة للهيئة بطلب الموافقة والاعتماد.

وأوضحت «الهيئة» أن الجهات الصحية في المملكة ستتمكن، من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 5 أعوام فما فوق.

وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح، استنادا إلى البيانات التي قدمتها الشركة، واستيفاء المتطلبات التنظيمية الخاصة، والتي تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية، حول فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية. وكانت الغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح «فايزر» في المملكة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة «فايزر» لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.