شكرا لقرائتكم خبر عن 148 جولة تغلق 7 منشآت بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً ببلدية المعابدة الفرعية 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفرق الرقابية التابعة نفذت 148 جولة ميدانية مكثفة، ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 7 منشآت وتطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، كما تم خلال الجولة ضبط وإتلاف 190 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري. من جهة أخرى، كثَّفت بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، وأسفرت الجولات عن مصادرة 18 كجم مواد غذائية فاسدة، إضافةً إلى رصد العديد من المخالفات منها، تداول المواد الغذائية بطرق غير صحيحة، وسوء حفظ المواد الأولية، ومخالفة تخزين المواد الغذائية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للأنظمة واللوائح والتعليمات.