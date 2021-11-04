شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يستعرض المشروعات مع سفيري الصومال وتنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ في مكتبه أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد المولد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا عبدالله الشريان.

واستعرض الوزير مشروعات وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية التي تنفذها في دول العالم، ومن ضمنها الدول التي عُيِّنوا بها وفق اختصاصهما، حيث ناقش آلية تنفيذها والتنسيق والتكامل مع السفارات في كل ما يخدم رسالة الوزارة وأهدافها العامة.