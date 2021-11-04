شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى إرشادي توعوي بتعليم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت إدارة تعليم منطقة الرياض، متمثلة في إدارة إرشاد الطالبات، أمس الأول، الملتقى الإرشادي التوعوي «أسرة آمنة وروافد داعمة»، بهدف تعزيز العلاقة بين الطالبة وأسرتها، وتفعيل التواصل بينهما، لضمان وجود بيئة أسرية مناسبة تؤدي إلى تجويد العملية التربوية.

وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الطرفين، وكيفية تعامل الأسرة مع أخطاء الأبناء حسب حجمها الطبيعي، دون تهوين أو تهويل، واستصحاب الأساليب العلمية الحديثة ومراعاة التغيرات التي طرأت على بنية المجتمع بسبب المؤثرات التي يشهدها عالمنا المعاصر.

وتضمن الملتقى عددا من أوراق العمل حول تأثير التفكير الإيجابي في جودة الحياة الأسرية من منظور تربوي نفسي، والوقاية من الانحرافات السلوكية والفكرية لدى النشء، وتوعية الميدان التعليمي ببرامج الأمان الأسري، وطرق احتواء مشكلات الطالبات الاجتماعية والتربوية.