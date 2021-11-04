شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يناقش التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث النائب العام الشيخ سعود المعجب بمقر النيابة في الرياض، أمس، مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة د. غادة والي، أوجه التعاون وسبل نشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال المشبوهة.

وأكد المعجب خطورة هذه الآفة وضرورة توحيد الجهود محليا وإقليميا ودوليا للحد من انتشارها، مشيرا إلى أن النيابة سباقة لمكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى..

واطلعت د. والي على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية وجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة الإرهاب والعمل الجزائي بشكل عام.