شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «بحوث» المدينة ووكالة رئاسة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، تهدف إلى تشغيل معرض عمارة المسجد النبوي الشريف.

ووقع المذكرة المدير العام للمركز د. فهد الوهبي، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ د. محمد الخضيري.

ووفقاً لمذكرة التفاهم سيعمل المركز الذي يعد صرحاً علمياً يمتلك القدرات العلمية والخبرات العملية ويُعنى بخدمة المدينة المنورة وتراثها الحضاري، على تشغيل معرض عمارة المسجد النبوي بما يظهر ويبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ليكون معلماً حضارياً من معالم المدينة المنورة، يسهم في إثراء وتعميق تجربة ضيوف الرحمن خلال أدائهم فريضتَي الحج والعمرة، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين وتهيئة المواقع الثقافية والسياحية التي تعكس الصورة المشرفة والحضرية للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.