محمد بن مسعود - الدمام - خطوة خطيرة لقوات الإصلاح في مدينة مأرب قد تكلف قوات صنعاء خسائر كبيرة جداً

تعاني مدينة مأرب شرقي اليمن، أزمة وقود خانقة افتعلها حزب “الإصلاح”، لجني أرباح خيالية قبيل سيطرة قوات صنعاء على المدينة.

وأفادت مصادر بأن قيادات “الإصلاح” في مدينة مأرب أوقفت انتاج حقول صافر بذريعة الصيانة ، وحولت مخزون الشركة السنوي الخاص بتغطية العجز إلى السوق السوداء في مديريتي المدينة والوادي ، وهو ما رفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا بـ 30 ألف ريال، في سابقة لم تشهدها المحافظة النفطية والغازية.

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مشيرةً إلى أن تصرف “الإصلاح” أثار سخطاً شعبياً واسعاً رفضاً للفساد والعبث بثروات مأرب وحرمان المواطنين من الاستفادة منها.

وما فاقم السخط الشعبي ضد “الإصلاح” في مأرب، استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة تواصل انهيار العملة بسبب الضخ العبثي للأوراق النقدية المطبوعة دون غطاء قانوني، حيث سجلت أمام الدولار الأمريكي الواحد 1465 ريالاً.

بيع المخزون النفطي سيكلف قوات صنعاء عبئ اقتصادي كبير عند سيطرتها الكاملة على مدينة مأرب، ويخلق ازمة خانقة في المشتقات النفطية وهو ما تريده قوات هادي والإصلاح، ان يزداد الغضب الشعبي حتى في وقت سيطرة قوات صنعاء.