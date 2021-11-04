الحوثي: خطوة إيران في استرجاع نفطها مع الناقلة الناهبة مشرفة ومسؤولة

محمد بن مسعود - الدمام - علق القيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، على إعلان إيران احباط عملية للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة من النفط على ناقلة إيرانية في بحر عُمان.

القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله” في صنعاء، عبر “تويتر”: “خطوة إيران في استرجاع نفطها مع الناقلة الناهبة خطوة مشرفة ومسؤولة”.

وأضاف: “لن يقبل عدو التوقف عن من يراه عدوه إلا في حال الردع والجهوزية والتحرك السريع”.

وبوقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه أفشل محاولة أمريكية لاحتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عُمان.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية: “أحبطت قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة حمولة نفط إيراني في منطقة بحر عُمان”.

وأوضحت الوكالة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بعملية “جريئة وحازمة وفي الوقت المناسب تصدت خلالها لعملية القرصنة الأمريكية”، على حد تعبيرها.

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