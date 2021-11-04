محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : سبب دوي انفجار عنيف يهز حي الحصبة في صنعاء

اوضح مصدر امني بوزارة الداخلية في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثيين طبيعة الانفجار الذي هز حي الحصبة. واشار ان سبب الانفجار يعود الى القاء قنبلة صوتية في حي الحصبة. قد يهمك ايضاً واضاف ان قوات امنية هرعت للمكان بحثا عن المواطن الذي قام بالقاء القنبلة. وبين ان قوات الامن قامت بالبحث عنه ولم تجده الى حتى هذه اللحظة.

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