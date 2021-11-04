التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 01:44 AM
ناقشا عددًا من القضايا الراهنة على الساحة الدولية“المعلمي” يلتقي نظيره الكوري ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.
حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.
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