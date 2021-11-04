من بينها مدينة سعودية.. تغير المناخ يهدد مدنًا شهيرة بالزوال.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع مستوى سطح البحر سيهدد 33 منطقة حول العالم

لم يكن التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيال الخطر الذي يتهدد عشرات المدن وملايين البشر الذين يسكنونها، تزامنًا مع مؤتمر جلاسكو للمناخ “كوب 26” من قبيل التخويف أو التهويل، بل هو أمر ليس بعيدًا عن الحقيقة في حال لم تلتزم الدول بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وصولاً إلى صفر انبعاثات قبل أن تحل الكارثة الكبرى بزوال تلك المدن.

وتتعدد التقارير العالمية التي تدق ناقوس الخطر، وتحذر من زوال مدن كاملة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، إثر ارتفاع درجة الحرارة وذوبان جليد القطبين الناتج عن تغير المناخ، ما يعني أن تلك المدن ستصبح يومًا ما تحت الماء، ولن تبقى سوى ذكراها!

فقد توقع معهد Worldwatch الأمريكي أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيهدد 33 مدينة حول العالم. ووفق المعهد، فإن مترًا واحدًا فقط من الماء يمكن أن يؤدي إلى غرق أبرز عواصم ومدن العالم.

وتستعرض “الخليج 365” في هذا التقرير أبرز تلك المدن والمناطق المهددة بالزوال في حال استمرار تدهور المناخ في السطور التالية.

جدة – السعودية

عروس البحر الأحمر، إحدى المدن المهددة بأن يغمرها الماء، فبحسب تقرير سابق للبنك للدولي فإن التغير المناخي قد يتسبب في كوارث غير مسبوقة في تلك المدينة التي تقع على الساحل الغربي للمملكة؛ حيث ستواجه المدن الساحلية التأثيرات الأهم لتغير المناخ؛ نظرًا لقربها من البحر، إذ سيسبب عرام العواصف وارتفاع المد والجزر إلى جانب ارتفاع مستوى سطح البحر وانخساف الأرض فيضانات في مناطق كثيرة.

الإسكندرية – مصر

عروس آخر ولكن للبحر المتوسط تواجه خطر الزوال أيضًا، حيث حذر الخبراء من أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تغمر معظم أنحاء المدينة المصرية الساحلية بحلول عام 2100، وتهدد حياة نحو 5 ملايين نسمة من أهلها.

البصرة – العراق

مدينة أخرى عربية مهددة بالغمر، إذ يُعتقد أن البصرة ثاني أكبر مدينة في العراق معرضة بشدة للفيضانات الساحلية، ويمكن أن تغمرها المياه إلى حد كبير بحلول عام 2050، وفقًا لمكتب المناخ المركزي.

لندن – إنجلترا

بحسب تقرير لوكالة الإغاثة والتنمية البريطانية “كريستيان إيد” فإن عاصمة الضباب مهددة بالغرق، حيث تعاني بسبب ارتفاع غير مسبوق بمستوى سطح البحر، ما ينذر بإمكانية حدوث فيضانات قد تغرق العاصمة البريطانية.

هيوستن – الولايات المتحدة

تواجه أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية خطر الغرق؛ بسبب انجراف التربة الناجم عن فيضانات المياه الجوفية، حيث إن ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة العواصف سيكون لهما آثار خطيرة على المدينة، بحسب ما لفت تقرير لوكالة الإغاثة والتنمية البريطانية “كريستيان إيد”.

شنغهاي – الصين

المدينة الكبيرة التي يعيش فيها نحو 93 مليون شخص يمكن أن تغمرها المياه بحلول عام 2050 بسبب متوسط الفيضان السنوي، وفقًا لبحث أجرته منظمة المناخ المركزية العلمية، حيث إنها معرضة بشكل خاص لفيضانات المحيط.

بانكوك – تايلاند

تواجه العاصمة التايلاندية خطر الفناء، إذ تقع على ارتفاع متر ونصف المتر فوق مستوى سطح البحر، وبالتالي فهي معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يمكن أن تغمرها المياه بحلول عام 2050.

جزر المالديف

الجزر الساحرة وأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم مهددة بالغرق التام، حيث توقعت دراسة أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، أن جزر المالديف غير صالحة للسكن بحلول عام 2050، ولا سيما أن معظم جزرها لا يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر سوى 30 سنتيمترًا.